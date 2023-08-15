فلسطين اليوم

بعد ساعات قليلة من تقليص مخصصات الشؤون لم تنطفئ شعلة الغضب لدى المنتفعين من الشؤون الاجتماعية مما جعل الهيئة العليا للمطالبة بحقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية بتصعيد خطوات احتجاجية عبر وقفة استنكارية نظمتها اليوم الثلاثاء 15/8/2023، أمام بنك فلسطين غرب مدينة غزة بعد تقليص المخصصات من 1800 شيكل إلى 370 شيكلاً.

الناطق الإعلامي باسم الهيئة الأستاذ صبحي المغربي استنكر الظلم الذي لحق بثمانية عشر ألف أسرة وتقليص مخصصاتهم التي لا تلبي الاحتياجات الأساسية بعد انتظار 4 أشهر من صرف الدفعة السابقة

وأشار المغربي إلى أن معظم الأسر المتضررة كانت تحصل على 750 شيكلاً إلى 1800شيكل، مضيفاً أكثر من 57 ألف أسرة تقاضوا المبلغ كاملاً بعد تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع مساعداتها.

وقدم المغربي جزيل الشكر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي على الإيفاء بتعهداته وصرف الدفعة كاملة، مطالباً السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس التدخل الفوري ووقف هذه المذبحة والمجزرة بحق العوائل التي أنهكها الفقر والعوز والحاجة.

وناشد المغربي مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والشخصيات الاعتبارية بالوقوف بجانب تلك الأسر والضغط على السلطة الفلسطينية لإنصافها، لأن الدفعة عندما تَصرف بشكل كامل بموعدها لا تلبي الحد الأدنى لمتطلبات العلاج للمرضى فكيف الحال عندما يتم تقليص الدفعة ل100 دولار بعد انتظار 4 شهور على الدفعة التي سبقتها.









وعن تصعيد الوقفات الاحتجاجية، قال المغربي لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية " مستمرين حتى نأخذ جميع حقوقنا في قطاع غزة، سوف نتوجه للمؤسسات الحقوقية والإعلامية للمطالبة بحق هؤلاء المنتفعين المتضررين.

وأضاف المغربي هذه المخصصات من حق المنتفعين ولست منة أو تسول من أحد فهي حقوق كفلتها الدول الأوربية والمانحة، موضحاً أن السلطة الفلسطينية تدعم ب 17% فقط وهو المبلغ الذي يَصرف اليوم 370 شيكل.

وطالب المغربي بإرسال المخصصات التي تدفع من الاتحاد الأوروبي مباشرة للمنتفعين عبر وسيط دولي، مضيفاً لا نريد السلطة الفلسطينية أن تتحكم بنا وتجعل حياتنا بين فكي الأسد فقد أصبحت حياتنا في قطاع غزة جحيم.

وتساءل المغربي حول هذا الملف لماذا فقط يطبق على قطاع غزة ولا ييتم تطبيقها على الضفة الغربية؟ مطالباً السلطة الوقوف عند مسؤوليتها ودفع هذه المخصصات وعدم العبث بهذا الملف من الحين إلى الآخر وإغلاقه للأبد.

من أين نسد احتياجاتنا

ومن ضمن المشاركين في هذه الوقفة كان الحاج المقعد خضر الغول (75 عاماً) والذي يعاني من مرض السرطان وأمراض القلب وفقدان للبصر مطلقاً العنان لتساؤلاته " أقعد أتسول بالشارع؟ لمين يا سيد الوزير أعطي ال 370 شيكل للصيدلية ولا للسوبر ماركت ولا للعلاج حسبي الله ونعم الوكيل !!!





وقال المقعد خضر "لمراسلة فلسطين اليوم الإخبارية" أعاني من مرض سرطان خبيث وأيضاً سرطان حميد بالإضافة إلى خمسة جلطات واليوم استلمت 370 شيكل بعد 4 شهور لمين أعطيهم أصير شحاذ !!

صرت دكتور أنا!!!!

"اجيت استلم الشؤون اليوم حكولي فش إلك ليش... دكتور صرت أنا وين أروح؟ .... يا رب كل واحد قطع عنا الشؤون يصير زينا " بهذا الكلمات استنكرت المسنة سعدة مقداد قطع مخصصها من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية موضحةً إنها منذ فترة طويلة تتقاضى هذا المخصص وهي أرمة تعاني من الأمراض.

بينما قال رفيق القايض أعاني من مرض الكلى والقلب وأذهب لمستشفى القدس حتى أتعالج واخذ جرعات كيماوي بسبب تليف الكلى، موضحاً أنه بين الحين و الأخر أذهب في رحلات علاجية تكلف مبالغ كبيرة.

وأضاف القايض " تفاجأت اليوم بتقليص المبلغ 370شيكل حيث كنت اتقاضى 750شيكل، مطالباً جميع المؤسسات الحقوقية ووزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في حالته الطبية والإسراع في علاجه.





وقد أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة و قطاع غزة.

وقال مجدلاني في تصريحات صحفية، إن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة وغزة، سيكون الثلاثاء 15/8/2023.

بينما تفاجأ عشرات الالاف من مستفيدي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة بأنهم تلقوا رسائل تفيد بأنه تم صرف مبلغ 370 شيكل لهم من مستحقاتهم البالغة قيمتها 1800 شيكل للأسرة الواحدة



