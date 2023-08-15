إنجاز صيني في صناعة أسلحة الليزر

فلسطين اليوم

أكد باحثون في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع في الصين، اليوم الثلاثاء، أنهم تغلبوا على التحدي الأكبر في صناعة أسلحة الليزر، وهو ارتفاع درجة الحرارة.

وفي العادة ما تُستخدم أنظمة الليزر عالية الطاقة لتعطيل المركبات الجوية غير المأهولة، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وبحسب العلماء الصينيين، فقد تم تطوير نظام جديد يساعد على تبريد هذه الأسلحة وتحسين تدفق الليزر لإطلاق النار بدقة عالية.

وبدوره، قال قائد فريق الباحثين، عالم أسلحة الليزر، يوان شنغفو: "إن هذا إنجاز ضخم فيما يتعلق بتحسين أداء أنظمة الليزر عالية الطاقة".

وأضاف شنغفو: "يمكن إنتاج طاقة عالية الجودة ليس فقط في الثانية الأولى، ولكن أيضا الحفاظ عليها إلى أجل غير مسمى.

وتابع الباحث قائلاً: "لكن هذا النوع من الأسلحة يمتلئ بالحرارة الزائدة أثناء كل استخدام، مما يجبر المشغلين على إيقاف التشغيل حتى يسترجع برودته".

ويُشار إلى أنه تعمل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على تطوير ما وصل له العلماء الصينيون في هذا المجال.