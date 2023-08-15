ليبرمان يزعُم: نتنياهو منع عملية عسكرية ضد "حزب الله"

فلسطين اليوم

زعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب الصهيوني الأسبق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء 15-8-2023، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، منع عملية عسكرية وصفها بـ"فورية" ضد "حزب الله" على الحدود اللبنانية.

وقال ليبرمان لإذاعة 103FM العبرية: "إن نتنياهو في منعه للعملية العسكرية عمل ضد توصية المستوى الأمني "الإسرائيلي"، الذي أوصى بالعمل فورا وبشكل حازم ضد "حزب الله". بحسب ليبرمان.

وأضاف: "نتنياهو يمنع حاليا مداولات في "الكابينيت"، وفي ما تُعرف باسم "لجنة الخارجية والأمن" حول كفاءات الجيش "الإسرائيلي"، معتقداً بأن هذا الأمر لا يقبله العقل". وفق قوله.

وقال ليبرمان تعليقاً على صراخ نتنياهو على رئيس أركان جيش الاحتلال "يحظر على "رئيس "الأركان" أن يسمح لرئيس الحكومة بالصراخ عليه، وليس أمام آخرين خصوصا". بحسب قوله.