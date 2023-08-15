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الدولار في فلسطين يسجل أرقاما جديدة بعد ارتفاع مفاجئ طرأ على سعر صرفه اليوم 15/8/2023
سجل الدولار في فلسطين أرقاما جديدة بعد ارتفاع مفاجئ طرأ على سعر صرفه ظهر اليوم 15/8/2023 ، حيث سجل ارتفاعاً جديداً بعد ساعات قليلة من الارتفاع الذي طرأ على سعر صرفه بالأمس ليرتفع بمقدار 0.2 ، ليصل لـ3.77 شيقلا.
وجاءت اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم على النحو التالي :
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.75 شيكل
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.28 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل