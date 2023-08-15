الدولار في فلسطين يسجل أرقاما جديدة بعد ارتفاع مفاجئ طرأ على سعر صرفه اليوم 15/8/2023

الساعة 11:27 ص|15 أغسطس 2023
الدولار في فلسطين يسجل أرقاما جديدة بعد ارتفاع مفاجئ طرأ على سعر صرفه اليوم 15/8/2023
الدولار في فلسطين يسجل أرقاما جديدة بعد ارتفاع مفاجئ طرأ على سعر صرفه اليوم 15/8/2023

فلسطين اليوم

سجل الدولار في فلسطين أرقاما جديدة بعد ارتفاع مفاجئ طرأ على سعر صرفه ظهر اليوم 15/8/2023 ، حيث سجل ارتفاعاً جديداً  بعد ساعات قليلة من الارتفاع  الذي طرأ على سعر صرفه بالأمس ليرتفع بمقدار  0.2  ، ليصل لـ3.77 شيقلا.

الدولار في فلسطين يسجل أرقاما جديدة بعد ارتفاع مفاجئ طرأ على سعر صرفه اليوم 15/8/2023

وكان سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل قبل أسبوع 3.70 شيقلاً .

وجاءت اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم على النحو التالي :

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.75 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.28 شيكل

الدولار في فلسطين يسجل أرقاما جديدة بعد ارتفاع مفاجئ طرأ على سعر صرفه اليوم 15/8/2023

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.09 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

كلمات دلالية

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