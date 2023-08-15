سرايا القدس- كتيبة أريحا تزف شهيدها محمد نجوم الذي ارتقى فجراً

فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس - كتيبة أريحا، اليوم الثلاثاء 15-8-2023، أحد مجاهديها في كتيبة أريحا الشهيد المجاهد: محمد ربحي نجوم الذي ارتقى فجر اليوم خلال اشتباكات مُسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر بأريحا.

واكدت سرايا القدس- كتيبة أريحا في بيان لها: "ستبقى دماؤنا شاهدًا على صدق جهادنا وتضحياتنا في مقارعة هذا العدو الصهيوني المجرم في كل وقت وحين".

وأضافت: "ستبقى دماء الشهداء نوراً ينير درب المجاهدين وناراً تحرق المحتلين، موضحة أن الفعل الجهادي لمجاهدينا الأفذاذ في أريحا سيبقى متصاعداً في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم حتى تحقيق النصر أو الشهادة.

وتابعت كتيبة أريحا: "نعاهد أهلنا الصامدين في أريحا ومخيماتها بأن نبقى الدرع الحامي لكم وأن ندافع عنكم مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

بيان صادر عن سرايا القدس - كتيبة أريحا

بكل آيات العز والفخار تزف سرايا القدس - كتيبة أريحا الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود أحد مجاهدي سرايا القدس كتيبة أريحا

الشهيد المجاهد: محمد ربحي نجوم

الذي ارتقى شهيدًا خلال تأدية واجبه المقدس في التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر.

إننا في سرايا القدس- كتيبة أريحا ، ونحن نودع احد خيرة مجاهدينا الأبرار، الذي نعلن افتخارنا واعتزازنا به وبفعله الجهادي، وأمام هذه التضحيات التي يسطرها مجاهدونا الأبطال نؤكد في سرايا القدس - كتيبة أريحا على ما يلي :-

- ستبقى دماؤنا شاهدًا على صدق جهادنا و تضحياتنا في مقارعة هذا العدو الصهيوني المجرم في كل وقت وحين.

- ستبقى دماء الشهداء نوراً ينير درب المجاهدين وناراً تحرق المحتلين.

- إن الفعل الجهادي لمجاهدينا الأفذاذ في أريحا سيبقى متصاعداً في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم حتى تحقيق النصر أو الشهادة.

- نعاهد أهلنا الصامدين في أريحا ومخيماتها بأن نبقى الدرع الحامي لكم وأن ندافع عنكم مهما كلفنا ذلك من تضحيات.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس - كتيبة أريحا

2023/8/15