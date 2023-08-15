الجهاد تزور عائلتي الشهيد عجمي والأسير أبو خليل في طولكرم

فلسطين اليوم

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بزيارة عائلتي الشهيد أمجد العجمي والأسير وجيه أبو خليل من بلدة عتيل بمحافظة طولكرم.

وتأتي هذه الزيارة لعائلة الشهيد المجاهد أمجد العجمي بمناسبة الذكرى السابعة عشر لاستشهاده وإحياء ذكراه، وتهنئة عائلة الأسير القائد وجيه أبو خليل بالسلامة بعد عودتهم من أداء مناسك العمرة.

والشهيد أمجد سعيد عجمي من بلدة عتيل، ارتقى شهيداً بتاريخ 9 أغسطس من العام 2006م برفقة الشهيد محمد عتيق خلال عملية اغتيال بقصف طيران الاحتلال على منزل في مدينة جنين.

والأسير وجيه جلال أبو خليل من بلدة عتيل، اعتقل بتاريخ 3 مايو 2006م، وحكم عليه بالسجن 17 مؤبدا+ 50 عاماً، بشرف الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات مقاومة.

من جهتها، شكرت العائلين عجمي وأبو خليل وفد الحركة على هذه الزيارة الكريمة، معبرين عن استمرارهم على درب أبنائهم الشهداء والأسرى حتى تحرير أرضنا من دنس الغاصبين.

يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تواصل حملة الزيارات لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى من أبناء شعبنا الصابر في إطار الوقوف معهم ومساندتهم والوفاء لهم ولتضحياتهم الكبيرة على طريق حرية شعبنا ومقدساتنا.