محكمة الاحتلال تقرر سجن الناشطة آية الخطيب 4 سنوات

فلسطين اليوم

قررت ما تُسمى بـ"المحكمة المركزية في مدينة حيفا"، صباح اليوم الثلاثاء 15-8-2023، السجن الفعلي لمدة 4 أعوام على الناشطة آية خطيب من قرية عرعرة بالداخل المحتل.

جاء ذلك في أعقاب إدانة المحكمة لها بـ"بجمع الأموال لحركة حماس". بحسب مزاعم المحكمة الصهيونية.

وبحسب مصادر في الداخل المحتل، فقد نشطت المعتقلة آية خطيب عبر صفحتها على "فيسبوك" في جمع التبرعات للأطفال المرضى من الضفة والقطاع والذين يُعالجون في المستشفيات "الإسرائيلية"، ومساعدة الطلاب الجامعيين الذين منعتهم ظروفهم الاقتصادية دون إكمال دراستهم.

كما شكّلت صفحة الأسيرة آية خطيب عنوانا للخدمة الإنسانية والمجتمعية وحظيت في عملها الخيري بثقة كبيرة من قبل قطاعات شعبنا المختلفة نظراً لحرصها على الشفافية والمصداقية في معاملاتها.

ويُشار إلى أنه اعتُقلت الخطيب في السابع عشر من شباط/ فبراير من العام 2020، وخضعت للتحقيق لدى جهاز المخابرات "الإسرائيلية" عدة أسابيع قبل تقديم لائحة اتهام ضدها.