فلسطين اليوم

رابط الفحص وموعد صرف المنحة القطرية 8/2023، بالتزامن مع انتهاء النصف الأول من شهر أغسطس 2023 وقرب بدء العام الدراسي الجديد يترقب كثير من الغزيين المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار موعد صرفها ورابط الاستعلام حول المنحة القطرية، ونتيجة كثرة التساؤلات وازدياد البحث عبر محركات البحث عن موعد صرف المنحة القطرية فريق فلسطين اليوم يقدم لكم رابط الفحص وموعد صرف المنحة القطرية 8/2023

رابط الفحص وموعد صرف المنحة القطرية 8/2023

فريق فلسطين اليوم تواصل مع مصادر خاصة للكشف عن موعد المنحة القطرية 8/2023، وقالت المصادر لـ "فلسطين اليوم" قد يتم صرف المنحة القطرية نهاية الأسبوع الجاري وبنفس الآلية الشهرية المتبعة لصرفها، ودون تغيير على أعداد الأسر المستفيدة من المنحة بشكل شهري.

لمعرفة الأسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولارمن خلال الرابط التالي: اضغط هنا

رابط الفحص وموعد صرف المنحة القطرية 8/2023

وأكدت المصادر لـ"فلسطين اليوم" أن القيمة الـ100دولار ستصرف 310 شيكل من المحال التجارية ومعارض الاتصالات المنتشرة في كافة محافظات القطاع.

بالرابط موعد صرف المنحة القطرية 8/2023

وقد أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، صرف منحة المساعدات النقدية، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

بالرابط موعد صرف المنحة القطرية 8/2023

وعن آلية الاستعلام، تنشر فلسطين اليوم رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين فور تفعيل الرابط الذي تخصصه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، وذلك من أجل التأكد من الاستحقاق المالي لهذا الشهر، والذي قيمته 310 شيكل.

بالرابط موعد صرف المنحة القطرية 8/2023

لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

بالرابط موعد صرف المنحة القطرية 8/2023

خطوات فحص المنحة القطرية 8/2023

يمكنك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100$، من خلال إدخالك بيانات الاستعلام عبر رابط فحص المنحة لهذا الشهر، وهي كالتالي:

• رابط الفحص اضغط هنا

• إدخال رقم الهوية.

• إدخال تاريخ الميلاد.

بالرابط موعد صرف المنحة القطرية 8/2023

لمعرفة الأسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولارمن خلال الرابط التالي: اضغط هنا