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الاحتلال يغلق البوابة الحديدية شرق عاطوف بالأغوار
أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 15-8-2023، البوابة الحديدية شرق عاطوف والرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات: "إن الاحتلال أغلق البوابة الحديدية التي تعد منفذاً للمواطنين إلى مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية".
وأضاف بشارات: "إن جرافة تابعة للاحتلال تعمل في الخندق المقام منذ أوائل انتفاضة الأقصى، والفاصل بين أراضي سهل البقيعة الشرقية، وعاطوف، والرأس الأحمر".