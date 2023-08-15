الاحتلال يغلق البوابة الحديدية شرق عاطوف بالأغوار

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 15-8-2023، البوابة الحديدية شرق عاطوف والرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات: "إن الاحتلال أغلق البوابة الحديدية التي تعد منفذاً للمواطنين إلى مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية".

وأضاف بشارات: "إن جرافة تابعة للاحتلال تعمل في الخندق المقام منذ أوائل انتفاضة الأقصى، والفاصل بين أراضي سهل البقيعة الشرقية، وعاطوف، والرأس الأحمر".