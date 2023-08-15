صحيفة عبرية: انعدام الثقة بين نتنياهو وأعضاء "الائتلاف" وقادة الجيش "الإسرائيلي"

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 15-8-2023، أن هناك حالة من انعدام الثقة بين رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو وأعضاء ائتلافه وقادة "الجيش".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الشك المتبادل وانعدام الثقة، هذا هو التوصيف الوحيد لتفسير الطريق المسدود في الأزمة الحادة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض أعضاء الكنيست في الائتلاف وضباط الجيش "الإسرائيلي".

وكانت قد قالت القناة 12 العبرية: "إن نتنياهو يشعر بالقلق بشأن تآكل كفاءة" الجيش، بعد عرض مسؤولين أمنيين خلال اجتماعهم بنتنياهو، حالة الكفاءة في الجيش".وفق قولها.

وأضافت القناة: "ظهر من الاجتماع أنه لم تكن هناك عملية عسكرية، قد أُلغيت بسبب الوضع، أو تآكل الكفاءة، مبينة أنه يبدو أن رئيس الحكومة قلق من احتمال حدوث ذلك في المستقبل، ويتحدث في نقاشات مغلقة عن حقيقة وجوب عكس هذا الاتجاه والتدهور". بحسب قولها.