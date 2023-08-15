الإعلام العبري: للمرة السابعة يتم الحديث عن إطلاق صاروخ من جنين باتجاه المستوطنات

الساعة 10:30 ص|15 أغسطس 2023
في جنين
في جنين

فلسطين اليوم

أعلن الإعلام العبري اليوم الثلاثاء 15/8/2023 ، إنه للمرة السابعة على التوالي يتم الحديث عن إطلاق صاروخ من جنين باتجاه المستوطنات

وبين الإعلام العبري إنه لم يبلغ عن وقوع إصابات، والمنظومة الأمنية تقوم بالتحقق من الأمر.

وكانت كتيبة العياش أعلنت عن تمكن مجاهديها من قصف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخ قسام (١).

وبينت أنه برغم الظروف الأمنية المعقدة وقلة الإمكانيات والتضييقات الأمنية الكبيرة إلا أننا في كتيبة العياش مستمرون بإذن الله في طريقنا .

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