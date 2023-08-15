الإعلام العبري: للمرة السابعة يتم الحديث عن إطلاق صاروخ من جنين باتجاه المستوطنات

فلسطين اليوم

أعلن الإعلام العبري اليوم الثلاثاء 15/8/2023 ، إنه للمرة السابعة على التوالي يتم الحديث عن إطلاق صاروخ من جنين باتجاه المستوطنات

وبين الإعلام العبري إنه لم يبلغ عن وقوع إصابات، والمنظومة الأمنية تقوم بالتحقق من الأمر.

وكانت كتيبة العياش أعلنت عن تمكن مجاهديها من قصف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخ قسام (١).

وبينت أنه برغم الظروف الأمنية المعقدة وقلة الإمكانيات والتضييقات الأمنية الكبيرة إلا أننا في كتيبة العياش مستمرون بإذن الله في طريقنا .