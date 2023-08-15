هذه الأمور تُنهي أزمة مبابي مع "سان جيرمان"

فلسطين اليوم

ذكرت تقارير صحافية أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أنهى أزمته الشائكة مع رئيس النادي، ناصر الخليفي، التي امتدت أكثر من 3 أسابيع.

وأكدت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن مبابي، سعى وراء التقارب مع الخليفي، قبل ساعات قليلة من مباراة لوريان، يوم السبت.

وقالت: إن هذه المبادرة، لحق بها لويس إنريكي، مدرب الفريق، ولويس كامبوس، المستشار الرياضي عقب المباراة.

وأشارت إلى أن كيليان أقنع رئيس النادي الباريسي بـ 3 أمور هي البقاء، وعدم تمديد التعاقد، وعدم تقاضي مكافأة الولاء الخاصة ببقائه مع الفريق والتي استحقت الدفع مع نهاية 31 يوليو/ تموز الماضي.

ولفتت الصحيفة أن هذا السيناريو أثار ارتياح الإدارة الباريسية، وزادها تفاؤلا بإمكانية تجديد عقد مبابي خلال الموسم.

وأوضحت أن الخليفي يرى أن تجديد المشروع الباريسي، أراح مبابي، وربما يقنعه أكثر بالاستمرار لسنوات مقبلة.

يذكر أن تعاقد مبابي ينتهي في يونيو 2024، لكنه بقي بعيداً عن تدريبات الفريق الأول 23 يوماً قبل انطلاق منافسات الموسم.