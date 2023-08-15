ارتفاع أسعار النفط العالمية اليوم

الساعة 10:09 ص|15 أغسطس 2023
ارتفاع اسعار النفط
ارتفاع اسعار النفط

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملاتها اليوم الثلاثاء 15-8-2023، بعد تراجع أسعاره أمس الاثنين مع ارتفاع الدولار ووسط مخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني.

وكانت قد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.29% إلى 82.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو،

كما صعدت العقود الآجلة للخام النفط العالمي من مزيج "برنت" بنسبة 0.36% إلى 86.52 دولار للبرميل.

وكانت قد سجلت أسعار الدولار الأمريكي قفزة كبيرة مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، حيث وصلت لمستوى 3.75,

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