ارتفاع أسعار النفط العالمية اليوم

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملاتها اليوم الثلاثاء 15-8-2023، بعد تراجع أسعاره أمس الاثنين مع ارتفاع الدولار ووسط مخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني.

وكانت قد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.29% إلى 82.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو،

كما صعدت العقود الآجلة للخام النفط العالمي من مزيج "برنت" بنسبة 0.36% إلى 86.52 دولار للبرميل.

وكانت قد سجلت أسعار الدولار الأمريكي قفزة كبيرة مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، حيث وصلت لمستوى 3.75,