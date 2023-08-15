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ارتفاع أسعار النفط العالمية اليوم
ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملاتها اليوم الثلاثاء 15-8-2023، بعد تراجع أسعاره أمس الاثنين مع ارتفاع الدولار ووسط مخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني.
وكانت قد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.29% إلى 82.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو،
كما صعدت العقود الآجلة للخام النفط العالمي من مزيج "برنت" بنسبة 0.36% إلى 86.52 دولار للبرميل.
وكانت قد سجلت أسعار الدولار الأمريكي قفزة كبيرة مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، حيث وصلت لمستوى 3.75,