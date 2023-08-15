الجهاد الإسلامي تنعي الشهيدين الولجي ونجوم من أريحا وتؤكد أن دم الشهداء سيزيد جذوة الانتفاضة

فلسطين اليوم

نعت حركــة الجهـــاد الاسلامـــــي فــي فـلـسـطـيـن اليوم الثلاثاء 15/8/2023 إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين: قصي عمر الولجي (16 عاماً) ومحمد ربحي نجوم (25 عاماً)، اللذين ارتقيا برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا.

وعزت الحركة عائلتي الشهيدين وأهلنا في أريحا الصمود، لنؤكد أن استمرار الجرائم لن تضعف عزيمة شعبنا وتمسكه بحقه ومقاومته رغم عظم التضحيات، وإن دم الشهداء سيزيد من جذوة الانتفاضة المشتعلة التي ستنقلب وبالاً على العدو في كل الساحات.