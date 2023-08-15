المرور بغزة: وفاة و14 إصابة بـ 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، عن وفاة طفلة وإصابة 14 آخرين بحوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت شرطة المرو، بوفاة الطفلة سجى مجدي الأقرع "5 سنوات" من سكان دير البلح بعد صدمها من مركبة بقيادة السائق (م. ز) 37 سنة، مشيرةً إلى فتح تحقيق في الحادثة وتوقيف السائق وحجز المركبة، لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت، أن 15 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن 14 إصابة سبعة منها بجروح متوسطة، وسبعة بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 24 مركبة ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.