انفجارات تهُز عدة مدن في أوكرانيا

فلسطين اليوم

أكدت السلطات الأوكرانية في كل من مدن لفوف ولوتسك ودنيبروبيتروفسك، اليوم الثلاثاء 15-8-2023، وقوع عدة انفجارات في أراضيها.

وأكد أنرريه سادوفي عمدة لفوف غربي البلاد، عبر "تلغرام"، وقوع أضرار في أماكن الانفجارات دون ذكر التفاصيل.

ومن جانبه، أكد إيغور بوليشوك عمدة لوتسك تضرر مؤسسة صناعية وسقوط إصابات، حسب المعلومات الأولية، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارين واحدا تلو آخر بفارق زمني قصير.

ومن ناحيتها، أعلنت سلطات مقاطعة دنيبروبيتروفسك عن تضرر مؤسسة صناعية في مدينة دنيبر (دنيبروبيتروفسك سابقا)، واندلاع حريق فيها مع أنباء عن إصابة شخص واحد.

كما ذكرت العديد من التقارير بسماع دوي انفجارات في مقاطعتي تشيركاسي وخميلنيتسكي، حيث تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.

ويُشار إلى أنه أعلنت الليلة الماضية حالة التأهب الجوي في جميع أراضي أوكرانيا قبل أن يتم إلغاؤها بحلول ساعات الصباح.