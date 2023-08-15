قتيل بجريمة إطلاق نار في الجليل المحتل

فلسطين اليوم

قُتل مواطن فجر اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من مجهولين بالقرب من ملعب كرة القدم في بلدة شعب في الجليل بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت مصادر مطلعة، بمقتل المواطن محمد عباس (52 عاما)، من بلدة نحف داخل أراضي الـ48، إثر تعرضه لإطلاق نار من مجهولين.

وكان ابن الضحية، الشاب رأفت قد قُتل بجريمة إطلاق نار عام 2021.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ 48 منذ مطلع العام الحالي، إلى 135 قتيلاً، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة بسنوات سابقة.

وتتقاعس "شرطة" الاحتلال عن القيام بدورها في الحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ قوات الاحتلال مع منظمات الإجرام.