بكر لـ "مراسلنا": زوارق الاحتلال اعتقلت صيادين وصادرت "حسكتهما"من بحر شمال القطاع

فلسطين اليوم

أكد مسؤول لجان الصيادين زكريا صباح اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، أن زوارق الاحتلال الحربية اعتقلت صيادين اثنين، وصادرت حسكتهما "المجداف" من بحر شمال قطاع غزة.

وأوضح بكر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ قوات الاحتلال المتمركزة بالزوارق الحربية في عرض بحر شمال القطاع اعتقلت صيادين اثنين من عائلة السلطان وصادرت "حسكتهما" أثناء عملهما على بعد ميلين قبالة ساطئ الواحة شمال القطاع.

ووفق بكر، فإن الصيادين المعتقلين هما، رأفت علي السلطان (50 عاماً)، ومحمد رفيق السلطان (25 عاماً).

وأشار بكر إلى أن زوارق الاحتلال اقتادت الصيادين إلى جهة مجهولة، متوقعاً أن الزوارق صادرت "الحسكة" لترسيها في ميناء أسدود.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يومياً مهاجمة الصيادين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم والاستيلاء على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.