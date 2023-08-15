"مهجة القدس": الأسير سمير طوباسي يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء 15-8-2023، أن الأسير المجاهد سمير عبد الفتاح رضى طوباسي (41 عامًا)، من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى 22 عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه 23 في سجون الاحتلال.

وأوضحت "مهجة القدس"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير طوباسي بتاريخ 15/08/2001م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد؛ بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

ويُشار إلى أن الأسير طوباسي ولد بتاريخ 15/09/1982م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن نفحة "الصحراوي".