اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة انتخابات الرئاسة 2020 في جورجيا

فلسطين اليوم

اتهمت "هيئة محلفين كبرى"، في ولاية أتلانتا، مساء أمس الإثنين، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأمريكية.

وتعتبر هذه هي رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس السابق ترامب والذي يسعى الى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.

وكانت قد وافقت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية جورجيا مساء أمس على توجيه لائحة من عشر تهم بعد يوم من الاستماع إلى شهود بشأن محاولات مزعومة وغير قانونية من جانب ترامب لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأميركي تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.

ومن جانبهم، يتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة اتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترامب وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا.

جدير ذكره أنه تشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس جو بايدن بأقل من 12 ألف صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترامب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.