فلسطين اليوم

قتل 25 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وجرح العشرات؛ جراء اندلاع حريق في محطة وقود في منطقة داغستان بجنوب روسيا، وفق ما أعلنت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وقال مسؤولون: إن الحريق بدأ في ورشة لإصلاح السيارات في محج قلعة عاصمة داغستان، ليل الاثنين، وتسبب في انفجار امتد إلى محطة الوقود القريبة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الصحة الروسي فلاديمير فيزنكو، قوله: إن عدد المصابين ارتفع إلى 66، بينهم عشرة في حالة حرجة.

وقالت وكالة "تاس"، نقلاً عن بيان صادر عن خدمة الطوارئ الروسية، إن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة لإخماد الحريق، الذي امتد إلى مساحة 600 متر مربع، مضيفة أن 260 رجل إطفاء يعملون على مكافحته.

وأشارت إلى أن السلطات الروسية أرسلت طائرة طبية من طراز إيل-76 إلى محج قلعة؛ لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو.

وأفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، بأن الحريق اندلع في منطقة كانت فيها السيارات متوقفة، وانتشر إلى محطة الوقود.

ونقلت عن شاهد على الحادثة قوله: "بعد الانفجار، سقط كل شيء على رؤوسنا، ولم نعد نرى شيئا".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">⚡️⚡️ انفجار قوي في محطة وقود في ماخاتشكالا (داغستان، <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#روسيا</a><br><br> <a href="https://t.co/AdgJXbMQjf">pic.twitter.com/AdgJXbMQjf</a></p>— Mahmoud Gaber | محمود جابر (@m3gaber) <a href="https://twitter.com/m3gaber/status/1691169361241722880?ref_src=twsrc%5Etfw">August 14, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>