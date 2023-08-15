مقتل جندي روسي بتحطم طائرة تدريب في إقليم كراسنودار

فلسطين اليوم

قتل جندي روسي بعد تحطم طائرة تدريب مقاتلة من طراز "إل-39"، أثناء مهمة تدريبية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 14 أغسطس (آب) 2023، في إقليم كراسنودار، أثناء رحلة تدريب مخططة، تحطمت طائرة تدريب من طراز "إل-39" تابعة لفوج الطيران أثناء هبوطها".

وأضاف البيان أن "الطائرة تحطمت داخل المطار ولم تسبب أضرارا على الأرض".

وختم البيان: "وفقا للمعلومات الأولية من الموقع، توفي أحد أفراد الطاقم، ويجري التحقق من سبب تحطم الطائرة".

إل-39 "ألباتروس" طائرة للتدريب القتالي تم تطويرها في الستينيات في تشيكوسلوفاكيا في مصنع "Aero Vodochody" في قرية فودخود قرب براغ - الآن جمهوية التشيك. والطائرة مصممة لتدريب الطيارين، وبعض النسخ يمكن استخدامها كطائرة هجومية خفيفة ومقاتلة.