مقتل جندي روسي بتحطم طائرة تدريب في إقليم كراسنودار

الساعة 06:32 ص|15 أغسطس 2023
مقتل جندي روسي بتحطم طائرة تدريب في إقليم كراسنودار
مقتل جندي روسي بتحطم طائرة تدريب في إقليم كراسنودار

فلسطين اليوم

قتل جندي روسي بعد تحطم طائرة تدريب مقاتلة من طراز "إل-39"، أثناء مهمة تدريبية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في 14 أغسطس (آب) 2023، في إقليم كراسنودار، أثناء رحلة تدريب مخططة، تحطمت طائرة تدريب من طراز "إل-39" تابعة لفوج الطيران أثناء هبوطها".

وأضاف البيان أن "الطائرة تحطمت داخل المطار ولم تسبب أضرارا على الأرض".

وختم البيان: "وفقا للمعلومات الأولية من الموقع، توفي أحد أفراد الطاقم، ويجري التحقق من سبب تحطم الطائرة".

إل-39 "ألباتروس" طائرة للتدريب القتالي تم تطويرها في الستينيات في تشيكوسلوفاكيا في مصنع "Aero Vodochody" في قرية فودخود قرب براغ - الآن جمهوية التشيك. والطائرة مصممة لتدريب الطيارين، وبعض النسخ يمكن استخدامها كطائرة هجومية خفيفة ومقاتلة.

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