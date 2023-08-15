طقس فلسطين.. انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها

الساعة 06:12 ص|15 أغسطس 2023
انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها
انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، أن يكون الجو غائماً جزئياً حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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