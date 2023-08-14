أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 15-8-2023

فلسطين اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث كبيرة عن سعر الذهب مقابل الريال السعودي في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، لذلك نرصد لكم في هذه المقالة سعر الذهب في السعودية، حيث واصل سعر الذهب في السعودية انخفاضه اليوم، خلال تداولات الثلاثاء الصباحية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 15-8-2023

يعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 230.52 (61.47 دولار) بحسب منصة "goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 201.71ريال (53.79 دولار)

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 172.89 ريال (46.10 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 247.23 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 238.01 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 231.67 ريال.





أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 206.31 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 196.71ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 167.89ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2.369.76 ريال سعودي (631.94 دولار)، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4.707.25 ريال سعودي (1,255.27 دولار).

بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11.687.44 ريال سعودي (3.116.65 دولار)، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 232.135 ألف ريال سعودي (61.902 دولار).

ويبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7.002.03ريال سعودي (1,867.21 دولار) والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.