فلسطين اليوم

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 يتزايد البحث عبر محرك جوجل الشهير عن أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني، ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم في الأردن، حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم في الأردن بشكل غير ملحوظ بدعم من الانخفاض الذي سجله المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 نحو 43.66 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 32.75 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.47 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.20دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.358 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43.662 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 305.46 دينار أردني.