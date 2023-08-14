فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء- سعر صرف الدولار في سوريا، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء -سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا

وفي مقالنا سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء، فقد تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة، بينما يترقب السوق صعودا جديدا للعملة الخضراء على خلفية قرارات البنك المركزي السوري.

وخفض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 10100 ليرة لكل دولار في نشرة الحوالات والصرافة، وقرر مصرف سوريا المركزي خفض قيمة الليرة مقابل الدولار بواقع 200 ليرة عن سعرها ا السابق، كما حدد المصرف في نشرته سعر صرف الليرة بـ11086.27 ليرة مقابل اليورو.

سعر الدولار في سوريا السوق السوداء اليوم

سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء، وكان "المركزي" قد حدد في الـ18 من الشهر الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ9900 ليرة للدولار، و11139.98 ليرة لليورو.

وتصدر هذه النشرة حسب "المركزي" بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيهاالحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وأعلن البنك المركزي السوري في وقت سابق اتجاها نحو توازن سعر الليرة السورية مقابل الدولار بهدف القضاء على السوق السوداء للعملة، وهوت الليرة السورية على مدار الأيام الماضية بشكل حاد ليلامس الدولار الواحد حاجز 14 ألف ليرة للمرة الأولى على الإطلاق.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

وفي مقالنا سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء/ وقالت مصادر سورية في عدد من المحافظات، إن الكثير من المحال التجارية أغلقت أبوابها بعد صدور تسعيرة المصرف المركزي لليرة السورية، والتي رفعت من خلالها سعر صرف الدولار إلى 10100 ليرة، بينما وصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى أكثر من 13 ليرة لكل دولار، في العديد من المحافظات.

وأكدت المصادر أن دوريات التموين بمرافقة عناصر أمنية، قامت منذ الصباح بجولة على المحال التجارية وطلبت من أصحابها فتحها وإلا ستضطر لكسر أقفالها، وهو ما أجبر أصحاب هذه المحال على فتحها، لكنهم يرفضون البيع للزبائن، جراء تراجع سعر الصرف باستمرار.

سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء

وفي مقالنا سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء، وأشار أحد أصحاب هذه المحال، إلى أن ما يبيعونه للزبون اليوم بسعر معين، سوف يضطرون غداً لشرائه من تجار الجملة بسعر أعلى، وهو ما يعني خسارتهم، مشيراً إلى أنه على الجهات المعنية ألا تجبر التجار على دفع الخسارة، وإنما عليهم ضبط الأسواق من خلال ضبط سعر الصرف.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق إنه يجب أن يترك السوق ليتوازن لوحده ضمن تشريعات واضحة المعالم وتناسب جميع الأطراف، وأن تكون جميع أطرافه رابحة من المستهلك إلى التاجر والصناعي، وأن تكون الحكومة قادرة على توجيه سيطرتها باتجاهات معينة، قائلاً "إننا لم نعد نخشى ونقلق من ارتفاع الأسعار لأننا وصلنا وتجاوزنا مرحلة القلق".

وفي مقالنا سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء، وحول أسباب الارتفاع الكبير في الأسعار، أوضح أن قطاع الأعمال يلاحظ وجود خطأ من ناحية التضخم الذي تجاوز 40% خلال أسبوعين وهذه الظاهرة الغريبة التي لم نشهدها من قبل، ولم نجد تحليلا لأسبابها.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

وفي مقالنا سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء، وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا ليسجل 8585 ليرة مقابل 8542 ليرة في السابق، وفقا لنشرة المصارف.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 10100 ليرة، وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وفي مقالنا سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء، وتراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 13450 ليرة للشراء و13650 ليرة للبيع، مقابل 13500 ليرة للشراء و13700 ليرة للبيع أمس .

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

وفي مقالنا سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء، بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 1.345 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وفي مقالنا سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء، وانخفض سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 14719 ليرة للشراء و14943 ليرة للبيع مقابل 14774 ليرة للشراء و14998 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وفي مقالنا سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الثلاثاء، وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 496 ليرة للشراء و505 ليرات للبيع.