لقاء ثنائي بين قيادات من حركتي فتح والجهاد الإسلامي بمدينة غزة

فلسطين اليوم- غزة

التقى مساء اليوم الإثنين في مدينه غزه وفدان من حركتي فتح والجهاد الإسلامي.

وشارك في اللقاء كلا من أحمد حلس أبو ماهر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والشيخ خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وعدد من قيادات الحركتين.

وجاء اللقاء في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين الحركتين وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وقد اتفق الجانبان على مواصلة هذه اللقاءات بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين أبناء وقيادات الحركتين في مواجهة الاحتلال واستعادة وحدة شعبنا الفلسطيني وتعزيز مقاومته الباسلة ويصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك تحرير أسراه وصون حقوقنا في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.