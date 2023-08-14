مقاومون يستهدفون حاجز "دوتان" العسكري غرب جنين بالرصاص

فلسطين اليوم

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين 14/8/2023م، بالرصاص حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومون استهدفوا بوابل كثيف من الرصاص جنود الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري غرب جنين.

وبالتزامن مع ذلك، أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الجنوبي من بلدة يعبد جنوب غرب جنين ، بعد إطلاق نار استهدف حاجز"دوتان" للاحتلال.

يشار إلى أن أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، في ظل تصاعد الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم،.