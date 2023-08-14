منتفعو الشؤون الاجتماعية وقعوا في فخ الـــ 370 شيكلا!!

فلسطين اليوم- غزة

حالة من السخط الشديد في صفوف المواطنين المنتفعين من مخصصات الشؤون الاجتماعية، بعد ان تلقوا مساء اليوم الاثنين رسائل من وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف 370 شيكل من مستحقاتهم، بدلا من 1800 شيكل.

وعبر المئات من المواطنين عن غضبهم إزاء الخصومات التي طالت مخصصاتهم، التي أعلن عن صرفها بعد انقطاع دام عدة أشهر، مما فاقم من صعوبة الوضع المعيشي لهؤلاء الفقراء، الذين يعتمدون على تلك المخصصات لتوفير احتياجاتهم الأساسية، ولاسيما مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد، وحاجتهم الماسة لتلك المخصصات لشراء ما يلزم أبنائهم.

المواطنة أم ايمن، 60 عاماً عبرت عن صدمتها عندما تلقت رسالة نصية على هاتفها النقال تفيد بقيد راتب من مخصصات الشؤون بقيمة 370 شيكلا فقط.





وقالت في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "انا لدي 8 من الأبناء وليس لدي معيل بعد وفاة زوجي، وانتظر مخصص الشؤون الاجتماعية لكي اشتري لهم ما يحتاجون".

ولفتت الى أن تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ضاعف الأعباء عليها، والقى بالمزيد من الديون، التي تنتظر صرف هذه المخصصات.. صرف 370 شيكل لا تكفي لسداد ديون البقالة والصيدلية وغيرهم الكثير.

حال ام ايمن كحال الآلاف من الاسر التي انتابتها الصدمة بعد تلقي 370 شيكلا من مخصصات الشؤون الاجتماعية، فبدورها أعربت الخمسينية ام محمود عن حزنها الشديد بعدما تلقت رسالة بهذا المبلغ.

وأوضحت أن أبنائها ينتظرون بفارغ الصبر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، ليشتروا ما يلزمهم للمدرسة، لكنهم فوجئوا بصرف 370 شيكلا، لا تكفي لشراء أي من لوازمهم المدرسية.

بدوره عبر المواطن إبراهيم، 45 عاماً عن سخطه بعد ان تلقى رسالة من الشؤون برصيد 370 شيكلاً قائلا: "صاحب البقالة ومحل الخضار والكثير ممن لهم ديون ينتظرون صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وبعد تلقي هذا المبلغ لن استطيع سداد أي منهم، ولن يعطوني بعد ذلك أي شيء ان لم اسدد ديونهم".

وبدوره أوضح مصدر في وزارة التنمية أن خفض قيمة الدفعة يأتي بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة في رام الله، موضحًا، أنه لا يوجد موعد محدد لاستكمال باقي الدفعة.

ووفقاً للمصدر، فقد تم تقسيم المستفيدين من الشؤون الى ثلاث فئات (فئة البنك الدولي ، فئة الاتحاد الأوروبي، وفئة السلطة )، مشيرة الى أن فئة السلطة تلقت فقط مبلغ 370 شيكلا، دون تحديد موعد لاستكمال باقي مخصصاتهم.

ولفتت المصادر الى أن اكثر من ثلثي المستفيدين حصلوا على مستحقاتهم كاملة وما يقارب من ١٧ الف مستفيد حصل على ١٠٠ دولار فقط.

وشرعت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، بعد تأخرها لعدة أشهر.

ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية نحو 116 ألف أسرة في الضفة وغزة، منها نحو 80 ألفًا في القطاع المحاصر.