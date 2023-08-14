هل ستستمر الأجواء الحارة في فلسطين بعد انتهاء الموجة الحارة؟ راصد يجيب

الساعة 09:19 م|14 أغسطس 2023
الطقس.jpg
الطقس.jpg

فلسطين اليوم

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين 14/8/2023م، عن طبيعة الأجواء الجوية الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال العلامي عبر حسابه في "فيس بوك":" إن حالة الطقس ستشهد خلال اليُومين القادمين تراجع خجول على الحرارة، مع استمرار الشعور نهاراً بالحر و الرطوبة.

وفي ساعات المساء، أكد أن الأجواء ليلاً ستشهد تحسناً .

وتأثرت فلسطين خلال اليومين الماضيين بموجة هوائية حارة وصلت درجات الحرارة خلالها في مدينة القدس حدود الـ50 درجة مئوية وفي منطقة الأغوار أكتر من 55درجة مئوية 

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