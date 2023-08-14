النقب: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

فلسطين اليوم

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لمصاب وصل إلى مجمع تجاري في بئر السبع، وقد وصفت حالته بالخطيرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ولم تعرف هوية المصاب بعد.