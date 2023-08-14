ما مصير علاقة مدريد ومبابي بعد اتفاق مرتقب مع "الباريسي"؟

فلسطين اليوم

أشعلت عودة العلاقات بين النجم الفرنسي، كيليان مبابي، وناديه باريس سان جيرمان موجة غضب عارمة في مدريد، حيث نشرت وسائل إعلام إسبانية ردود الفعل بعد اقتراب المهاجم العالمي من تمديد عقده، في وقت كان قريباً من الرحيل مجاناً الموسم المقبل.

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية القريبة من نادي ريال مدريد ردود فعل غاضبة، الاثنين، بعدما أبدى مبابي استعداده لتمديد عقده خدمة للباريسي، والدخول في مفاوضات من شأنها أن تزيل الخلاف الذي أدى إلى استبعاده من التدريبات.

وأكد برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني أن الغضب كبير في مجلس إدارة ريال مدريد، وخاصة عند الرئيس فلورنتينو بيريز، إذ قال إعلامي مقرب من الرئيس: "لن يغفر فلورنتينو ولا أي مشجع لمدريد لمبابي إن قرر فعلا تمديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان".

ويرى المدريديون أن قرار مبابي تمديد عقده هو ضربة موجعة لهم وهي الثانية في السنوات الأخيرة، إذ مدد عقده في وقت سابق عندما كان قريباً من الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد، ليعيد نفس الكرة هذه المرة لكن بنية صدمت بيريز والمشجعين.

وكان كيليان مبابي وعد جماهير النادي الفرنسي بأنه لن يرحل مجانا ليعيد فضل الفريق عليه، بينما دخل وكلاء أعماله للتفاوض من أجل بلوغ حل يرضي الجميع، فيما اقترح ممثلو باريس تمديد عقده إلى صيف 2025 مقابل أن يرحل صيف 2024 نحو النادي "الملكي" بمقابل مالي.