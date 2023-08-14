فلسطين اليوم

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م، تعتبر المنحة القطرية أداء وقيمة مساعدة للأسر المستفيدة من البرنامج المنحة القطرية 100دولار شهر 8 أغسطس، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة وسكان هناك نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007م، والذي خلفت أثاره وتبعياته أوضاعاَ معيشية صعبة تنذر بتدهور الحالة المعيشية والاقتصادية أكثر فأكثر، موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م، لهذا سنخصص لكم متابعينا الكرام في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م، وذلك تماشيا مع عمليات البحث التى يجريها منتفعي المنحة القطرية 100دولار عن شهر8.

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م، وجاءت المنحة القطرية بعد اتفاق ابرمته الفصائل الفلسطينية عقب مسيرات العودة يقضى بصرفها من قبل دولة قطر وتبرع كريم منها على مدار عام كامل عام 2019، ليمدد عملية صرفها حتي يومنا هذا، المنحة القطرية- موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م، ويتزامن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8، دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية،

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م، والمنحة القطرية تصرف بشكل شهري بواقع 100دولار لـ100ألف عائلة وأسرة فلسطينية فقيرة في قطاع غزة منذ العام 2018م، وتم صرفها الشهر الماضي بنفس هذه النسبة، علماً أنها لم تصرف المنحة القطرية 100دولار في شهر 5 الماضي كما ذكرنا لكم، لعدة أسباب أبرزها منع الاحتلال "الإسرائيلي" من إدخالها تحت حجج واهية لا أساس لها من الصحة، موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م، وينتظر المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار خلال هذه الأيام الإعلان عن موعد صرف الـ100$، عقب إعلان السفير محمد العمادي في وقت سابق بأنه سيتم الصرف خلال منتصف شهر 8 اغسطس 2023، حيث تصل رسائل على رقم جوال المستفيد، ويتم صرفها على مدى عدة أيام، موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م، والشهر الماضي، قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، إن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في القطاع، بدءًا من يوم الأحد القادم 23 تموز/ يوليو.

وأوضح العمادي، في بيان صحفي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة، موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م

موعد صرف المنحة القطرية

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م، وتصرف قطر هذه المساعدات المالية بشكل شهري، ضمن اتفاق تم عام 2018 بينها والأمم المتحدة و"إسرائيل"، والجهات الحكومية بغزة، للأسر المتعففة في القطاع، وتصرف المنحة القطرية بشكل شهري لقرابة 100ألف أسرة غزية بواقع 100دولار تصرف من المحال التجارية معارض الاتصالات المنتشرة في قطاع غزة بقيمة 310شيكل، موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م

موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 8

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م، ورابط فحص المنحة القطرية يتم عبر موقع الاستعلام الحكومي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، لهذا سنضع لكم رابط فحص المنحة القطرية 100دولار لشهر 8-2023م، والذي من المتوقع أن يتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100دولار عن شهر 8-2023م، كما جرت العادة عقب اعلان السفير القطري محمد العمادي عن صرف المنحة القطرية100دولار، فكل شهر يتم الاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار من قبل السفير محمد العمادي وبعدها بساعات يتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية لشهر8-2023، موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر8-2023م

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار في غزة

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة،في وقت سابق عن الآليات الجديدة لصرف المنحة القطرية 2023.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت، أن الآلية الجديدة تتضمن صرف المنحة القطرية للمنتفعين القدامى مرتين كل 3 شهور، أما المنتفعين الجدد سيتم الصرف لهم مرة كل شهرين.

وأفادت خلال مؤتمر صحفي، أنه منذ بدء المنحة القطرية عام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألف ومع مرور الزمن تقلص العدد إلى 96 ألف بعد العديد من الاستثناءات.

ولفتت الكحلوت، إلى أنه خلال الأشهر الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة.

وقالت:" خلال 2023 تم إرسال 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66 ألف أسرة، وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49."

رابط فحص المنحة القطرية

وأضافت :" يوجد 10.000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتاً بسبب عدم وجود جوال وبامكان هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموحد."

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية فتح وإطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية، الساعة العاشرة صباح يوم السبت القادم.

ودعت المواطنين للتعاطي مع الشكاوى الإلكترونية، ويومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع يتم استقبال الشكاوى في مقر الوزارة