اجهزة السلطة تفشل في اختطاف احد عناصر الجهاد الاسلامي في طولكرم

الساعة 08:33 م|14 أغسطس 2023
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امن السلطة.jpg

فلسطين اليوم- طولكرم

قام عناصر من  أجهزة أمن السلطة بمحاولة اختطاف المحرر أسامة صلاح بدران (19 عامًا) من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طولكرم.

وأفادت مصادر خاصة أن عناصر من أجهزة الأمن حاولوا اعتقال بدران من مكان عمله في ورشة بناء في طولكرم، دون أن يتمكنوا من اعتقاله.

يشار إلى أن المجاهد أسامة صلاح بدران، من بلدة دير الغصون بطولكرم، هو أسير محرر أمضى في سجون الإحتلال عامين بتهمة مقاومة الاحتلال ومحاولة تنفيذ عملية طعن.

اسامة بدران
 

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اجهزة السلطة تفشل في اختطاف احد عناصر الجهاد الاسلامي في طولكرم