4 أسرى إداريين في سجن"نفحة" يعلقون إضرابهم بعد انتزاعهم مطالبهم

فلسطين اليوم

علق أربعة أسرى إداريين، مساء اليوم الإثنين14/8/2023م، إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد انتزاعهم مطالبهم من الاحتلال.

وقال نادي الأسير في تصريح صحفي:" إن 4 معتقلين إداريين في سجن نفحة، علقوا إضرابًا عن الطعام استمر 16 يومًا، وهم: صالح ربايعة، سيف حمدان، قصي خضر، وأسامة خليل، وذلك بعد وعود بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ".

يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.