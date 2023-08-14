الاحتلال يُجبر مقدسيا على هدم منزله في حي المصرارة

فلسطين اليوم

أجبرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين14/8/2023م، مواطنا على هدم منزله ذاتيا، في حي المصرارة بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المواطن محمد القاق، إنه أُجبر على هدم منزله الذي يؤوي أفراد عائلته الأربعة في حي المصرارة القريب من باب العمود ويقطنه منذ عام 2014، تجنبا للغرامة الباهظة التي ستفرضها قوات الاحتلال عليه في حال قيامها بهدمه.

ومنذ مطلع العام الجاري، صعدت سلطات الاحتلال من سياساتها العنصرية ضد أبناء شعبنا فقد صعدت من سياسة الهدم للمنازل، وتسليم إخطارات الهدم منع البناء لمختلف المنشآت في إطار سياسة التضيق على الوجود الفلسطيني، وتوسيعا للتمدد الاستيطاني في الضفة والقدس