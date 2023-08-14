مجزرة شيكات الشؤون الاجتماعية: 17 الف اسرة تلقت 100 دولار فقط!

فلسطين اليوم- غزة

تفاجأ عشرات الالاف من مستفيدي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة بأنهم تلقوا رسائل تفيد بأنه تم صرف مبلغ 370 شيكل لهم من مستحقاتهم البالغة قيمتها 1800 شيكل للاسرة الواحدة.

وأفادت مصادر خاصة لمراسلنا بأن مجزرة حقيقية ارتكبت بحق مستفيدي شيكات الشؤون الاجتماعية، حيث تم تقسيم الشؤون الى ثلاث فئات (فئة البنك الدولي ، فئة الاتحاد الأوروبي، وفئة السلطة )

ولفتت المصادر الى أن اكثر من ثلثي المستفيدين حصلوا على مستحقاتهم كاملة وما يقارب من ١٧ الف مستفيد حصل على ١٠٠ دولار فقط.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أعلن امس الأحد، أن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة سيكون بعد يوم الثلاثاء.

ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية نحو 116 ألف أسرة في الضفة وغزة، منها نحو 80 ألفًا في القطاع المحاصر