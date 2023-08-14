مصرع جندي من جيش الاحتلال خلال مناورة تدريبية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن جنديا من جيش الاحتلال قُتل خلال مناورة تدريبية روتينية في "تل ابيب".

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجندي كان يخدم في وحدة خاصة بالجيش، وقد لقي حتفه أثناء دورة تدريبية في غابة كولا بالقرب من إلعاد شرقي تل أبيب.

على إثر هذه الحادثة، أصدر قائد الذراع البري في الجيش الإسرائيلي قرارًا بتعليق جميع تدريبات الذراع لمدة 24 ساعة، ومنع أي نشاط بدني شاق أو غير شاق خلال هذه الفترة.

وقد تمَّ فتح تحقيق قيادي في الحادثة للوقوف على ملابسات وأسباب هذه الواقعة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.