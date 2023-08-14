الاحتلال يستولي على جرافة شمال سلفيت

فلسطين اليوم

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين14/8/2023م، على جرافة في بلدة كفل حارس، شمال سلفيت.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال استولت على جرافة كانت تعمل باستصلاح أراضي المواطنين، في الجهة الجنوبية الغربية من البلدة، وتحديدا في المنطقة المسماة "صفار العين".

ومنذ مطلع العام الجاري، صعدت سلطات الاحتلال من سياساتها العنصرية ضد أبناء شعبنا فقد صعدت من سياسة الهدم للمنازل، وتسليم إخطارات الهدم منع البناء لمختلف المنشآت في إطار سياسة التضيق على الوجود الفلسطيني، وتوسيعا للتمدد الاستيطاني.