"لهيب الحرارة" يشعل أسعار الخضروات في غزة!

فلسطين اليوم

تشهد أسعار الخضروات ارتفاعًا غير مسبوق في أسواق قطاع غزة، وسط تساؤلات حول علاقة ارتفاع درجات الحرارة بالأسعار المرتفعة في القطاع الزراعي والحيواني، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في القطاع.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هاتفت المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني، للوقوف على أسباب هذا الارتفاع، والذي عزا ذلك لارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها السلبي على المحاصيل بشكل غير متوقع.

وأوضح البسيوني، أن شهر آب/ أغسطس يعتبر فترة الندرة المرتبطة بانتهاء العروات والانتظار سواء العروة الصفية أو الربيعية، إلى جانب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، والذي يؤدي لقلة عقد الأزهار، ما يقلل الكميات المنتجة والمعروضة في الأسواق حتى في المحاصيل الصيفي.

وقال الناطق باسم الزراعة، إن فترة ارتفاع أسعار الخضروات هي فترة عاضة، مبينًا أنها تنتهي منتصف شهر سبتمبر القادم حتى منتصفه، وستتجه حينها نحو الاعتدال بوفرة الإنتاج.

وأضاف البسيوني، أن الوزارة أوقفت تصدير الخضروات للخارج منذ مدة طويلة، مبينًا أن القطاع الزراعي يعتمد على البندورة المكشوفة وكمياتها محدودة، فيما يتم الاعتماد في محصول والبطاطا والبصل على ما يتم تخزينه.

وبيّن أن الزراعة في الدفيئات الزراعية ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار ستنتهي بعد منتصف الشهر المقبل، مقابل وفرة الإنتاج وعودة الأسعار للانخفاض..

وحول ارتفاع أسعار البيض، أوضح البسيوني، أن سبب ارتفاع أسعار البيض يعود إلى درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة، لافتًا أن الأسعار تعود لطبيعتها بعد منصف الشهر القادم.

وتنصح وزارة الزراعة، المزارعين لمتابعة إرشادات الوزارة من خلال التواصل المباشر، ومواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب أضرار درجات الحرارة، خاصة في قطاع الإنتاج الحيواني قطاع الدواجن.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعا نسبته 0.14% خلال شهر تموز الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، بسبب ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 15.57%، والخضروات الطازجة بنسبة 10.71%، والفواكه الطازجة بنسبة 9.08%، والخضروات المجففة بنسبة 4.97%، رغم انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 11.04%، والبيض بمقدار 6.49%.

ويشير مركز الإحصاء، إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية كان له الأثر الأكبر في ارتفاع هذا المؤشر، إذ ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط، البطاطا والملفوف والبصل 4 شواقل/كغم لكل منها، وبندورة البيوت البلاستيكية والليمون والموز 5 شواقل/كغم لكل منها، والتفاح 8 شواقل/كغم، والتين 18 شيقلا/كغم، والثوم 13 شيقلا/كغم، على الرغم من انخفاض أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط، الدجاج 15 شيقلا/كغم، والبيض 19 شيقلا/2كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2023 بالشهر المناظر له في عام 2022، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.63% (بواقع 4.14% في الضفة الغربية، وبنسبة 2.87% في قطاع غزة، وبنسبة 2.26% في القدس).

إليكم أسعار الخضروات اليوم الاثنين كما ورد عن وزارة الزراعة بغزة:



