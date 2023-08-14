أخر مستجدات صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي

فلسطين اليوم

أتم نادي الهلال السعودي، اليوم الاثنين، صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوفه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

واتفق نادي الهلال لكرة القدم، بشكل رسمي مع النجم البرازيلي نيمار في صفقة انتقال "قياسية"، وسيرتدي اللاعب نيمار الرقم 10 مع فريقه الجديد الهلال.

وتوصل الهلال السعودي، إلى اتفاق مع باريس صباح الإثنين بشأن صفقة نيمار، فيما يخضع نيمار، للكشف الطبي، الإثنين، مع الهلال.

ويضم الهلال، نيمار، مقابل 100 مليون يورو يحصل عليها باريس سان جيرمان، ليكون انتقاله أغلى صفقة بالتاريخ خارج الأندية الأوروبية.

وسيحصل نيمار على راتب يبلغ 320 مليون يورو مع الهلال خلال عقده الذي يمتد لموسمين.

وينهي نيمار، مع انتقاله إلى السعودية، مسيرة امتدت 10 سنوات في الملاعب الأوروبية، بواقع 6 مواسم مع باريس سان جيرمان، وقبلها 4 مع برشلونة الإسباني.