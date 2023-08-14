وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية قريبًا

فلسطين اليوم

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، سيزور السعودية في المستقبل القريب، في إطار استكمال استئناف العلاقات بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي في طهران: إن "عبد اللهيان سيزور السعودية قريبًا"، تلبيةً لدعوة من نظيره السعودي (فيصل بن فرحان)".

لكن المتحدث، لم يحدد موعد الزيارة التي ستكون أول زيارة رسمية يجريها وزير خارجية إيراني للمملكة منذ أكثر من 7 سنوات.

وسيعقد الجانبين، خلال الزيارة مباحثات ومشاورات حول عدة قضايا، بما في ذلك تعزيز التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي، وفقًا لكنعاني، الذي أكد على أنه يجري تطوير العلاقات بين البلدين "خطوة بخطوة".

وتلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.

ونقلت وكالة "إيرنا" الرسمية الإيرانية، عن مصدر "مطلع"، الأسبوع الماضي، أن السفارة السعودية بدأت عملها في طهران بشكل رسمي.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال زيارة أجراها إلى طهران يونيو/حزيران الماضي، أن سفارة المملكة ستفتتح من جديد.

واتفق بن فرحان وعبد اللهيان، على تشكيل لجان سياسية واقتصادية مشتركة لمتابعة المصالح المشتركة.

يُشار إلى أن إيران والسعودية، قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما، في يناير/ كانون الثاني 2016 بعد أن اقتحمت حشود غاضبة سفارة الرياض في طهران والقنصلية في مشهد، احتجاجًا على إعدام رجل دين شيعي سعودي آنذاك.

وفي أبريل/نيسان 2021، بدأ البلدان لإحياء العلاقات، بوساطة العراق وسلطنة عمان، وبعد نحو عامين، نجحت وساطة الصين بتحقيق ذلك.

وأعلنت طهران، في أوائل يونيو/حزيران، فتح سفارتها في الرياض، وقنصلية وبعثة منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة.