1471 حافظ وحافظة على موعد لسرد القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة

فلسطين اليوم

مشهد حي يخطف الأنفاس سيجمع المئات من حفظة القرآن الكريم في قطاع غزة، كأمواج تعزف على شواطئ القلوب، لنجد أنفسنا على شفير عالمٍ سحري من الأصوات العذبة التي تأخذنا في رحلة خاصة بين الكلمات والمعاني، حيث تتداخل الحروف والأصوات لتخلق سمفونية من الآيات القرآنية التي لا تُضاهى.

هذا المشهد السحري يستعد له 1471 حافظًا وحافظة لسرد القرآن الكريم على جلسة واحدة في قطاع غزة؛ ضمن مشروع "صفوة الحفاظ 2" الذي تقوم عليه "دار القرآن الكريم والسنة" هذا العام.

لوحة قرآنية

مدير ملتقى الحفاظ في دائرة القرآن الكريم وعلومه في جمعية اقرأ الخيرية أ. نمر المصري، يقول إن مشروع "صفوة الحفاظ 2" يمتلك نكهة قرآنية جديدة تشترك فيه نحو 7 مؤسسات قرآنية، ممثلة بـ(وزارة الأوقاف، جمعية اقرأ الخيرية، دار القرآن الكريم والسنة، دار الاتقان، جمعية الشابات المسلمات، دار الكتاب والسنة، جمعية الصحابة)، مشيرًا إلى أنها اجتمعت بهذا العام لترسم لوحة قرآنية فريدة في غزة وفلسطين قاطبة.

ويضيف المصري لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن نحو (3500) حافظ وحافظة تقدموا لطلبات الالتحاق بمشروع خطة الحفاظ بهذا العام، لافتًا أن الطلبة والطالبات الذين اجتازوا اختبار القبول بعلامة (85%) فما فوق قرابة (1771) حافظ وحافظة لكتاب الله تبارك وتعالى.

مراحل الصفوة

ويأتي مشروع "صفوة الحفاظ 2" ضمن سلسلة من المراحل، أولها الاعلان عن هذا المشروع بالتحاق حفظة القرآن، بعد ذلك تنحصر الأعداد التي تقدمت بالطلبات الالكترونية عبر رابط إدارة مشروع صفحة الحفاظ، مشيرًا إلى أنه يتم بعد ذلك تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية، إلى جانب وضع البروتوكول الإداري بما يخص اختبار القبول، وهم يتوزعون عبر محافظات قطاع غزة. وفق المصري.

أما المرحلة الثالثة فهي الاعلان عن نتائج اختيار الحفظة المتقنين والمثبتين للقرآن الكريم بدرجة 85 %، وصولًا إلى يوم غد الثلاثاء ليتزين الحافظين والحافظات بهذه اللوحة القرآنية الفريدة في 3 مساجد رئيسية، وسيكون مكان السرد القرآني للطلاب في مسجد الامام الشافعي، فيما سكون سيخصص مسجد التقوى وفلسطين للطالبات .

احتفال مهيب

ويوضّح مدير ملتقى الحفاظ، أنه سيتم تكريم الطلبة الذين يتمكنون من سرد القرآن الكريم بعد صلاة الفجر مباشرة حتى صلاة المغرب، ويجتازون الاختبار بآلياته الادارية الموضوعة من قبل إدارة مشروع صفوة الحفاظ في احتفال مهيب في 31/8/2023.

ويلفت المصري، أن مشروع صفوة الحفاظ أطلق مجموعة من المسابقات الرديفة لهذا المشروع، بإطلاق مسابقة مشروع شعار صفوة الحفاظ، ومسابقة شاعر صفوة الحفاظ 2، إلى جانب مسابقة الرسم اليدوي والرسم الرقمي، وأفضل أنشودة خاصة بمدح الحفظة.

صفوة الحفاظ 2

ويهدف مشروع "صفوة الحفاظ2" لتثبيت القرآن الكريم في صدور الناشئين، وتكريس فكرة الحفظ المتين، والمراجعة القوية، "كي يثبت هذا القرآن في قلوب وعقول النشء وهذا الجيل الذي سيكون في طليعة جيوش التحرير في أكناف بيت المقدس".

وحول الفئات المشاركة في سرد القرآن الكريم، يتابع: "الفئات سن مفتوح تبدأ من أصغر حافظ يبلغ من العمر 8 سنوات وأكبر حافظ يبلغ من العمر 72 عامًا، بينهم الممرضين، والأطباء، والمعلمين والمعلمات، والشيوخ العلماء، وذوي الإرادة".

والعام الماضي، سرد نحو 581 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم، القرآن على جلسة واحدة تمتد من فجر اليوم وحتى صلاة العصر، ضمن مشروع صفوة الحفاظ لسرد القرآن على جلسة واحدة، لاحقًا نظمت دار القرآن الكريم والسنة بغزة حفلاً جماهيريًا "صفوة الحفاظ"، حضره الآلاف من الأهالي لتكريم الحفظة