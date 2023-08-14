فصائل فلسطينية تؤكد على أهمية إجراء انتخابات محلية في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكدت فصائل فلسطينية، وممثلون عن المجتمع المدني، ووجهاء ومخاتير، على أهمية إجراء انتخابات الهيئة المحلية في قطاع غزة، وذلك حفظاً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله.

جاء ذلك، عقب اجتماع وطني تشاوري، اليوم الاثنين، في مدينة غزة، دعت له حركة "حماس" للتباحث حول إمكانية إجراء الانتخابات.

واجتمعت الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني للتشاور حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع. وأكد الحضور خلال الاجتماع، على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة.

وطالب البيان الختامي عن الاجتماع، الجهات الحكومية بالضفة، لأن توعز للجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على الانتخابات المحلية في غزة.

وفقًا للبيان، فإن الفصائل الفلسطينية وممثلو المجتمع المدني والوجهاء والمخاتير "سيقومون بكل الإجراءات المطلوبة لتذليل العقبات التي تعترض طريق إجراء الانتخابات المحلية".

زكريا أبو معمر، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، من جانبه، قال في افتتاح اللقاء الوطني التشاوري: إن "حماس تؤكد على ضرورة التوافق الوطني من أجل إنجاح انتخابات الهيئات المحلية بقطاع غزة".