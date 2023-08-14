فلسطين اليوم

تحميل فيلم Dune 2 الجزء الثاني مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest وماي سيما ونتفلكس Netflix ، ويمكن للجميع ممن يقرؤون هذه المقالة من القدرة الكاملة وبكل اريحية تامة من التعرف على رابط مشاهدة فيلم Dune Part Two وبالتالي مشاهدة ما يعرضه من قصة جميلة ومشوقة وجذابة ولاحظ فريق موقع فلسطين اليوم مع بدء العد التنازلي لعرضه ارتفاع غير مسبوق في عمليات البحث عليه أي على جوجل الشهير للتعرف على تفاصيله أي كافة المعلومات من القصة وأسماء الابطال وغيرها ونطلب من الجميع بعد الآن وهو يعد من اس اخراج المخرج دينيس فيلنوف وهو من تأليف كل من فرانك هيربرت وجون سباهتس وأخرين وهو على النحو التالي:

مشاهدة فيلم Dune 2 الجزء الثاني مترجم 2023

وقبل ان نضع لكم رابط البث نريد ان نذكر الجميع بأن فيلم Dune 2 الجزء الثاني مترجم عربي 2023 تبلغ مدته ساعتين و45 دقيقة ولمشاهدته يترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــا . ونتيجة للحرص الشديد من الجميع قمنا في وضع ملخص القصة .

قصة فيلم Dune 2 الجزء الثاني

وفيما يلي ملخص بسيط عن قصة فيلم Dune 2 الجميلة والجذابة وهي على النحو التالي: إذ أن بول أتريدس يتحد مع شاني وفريمن للانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته.

كما ونشير لكم إلى باقي القصة ، وفي مواجهة الاختيار بين حب حياته أو حماية مصير الكون، يجب أن يمنع مستقبلاً بشعاً لا يعرفه أحداً سواه.

وبعد أن تعرفتم على ملخص القصة ، وضعنا لكم طاقم العمل وأسماء ابطال الذين ادوا ادوارًا هامًا في فيلم Dune 2 الجزء الثاني وهو في الفقرات الآتية:

🚨 رسميًا:



الإعلان الأول لـ فيلم Dune: Part 2 pic.twitter.com/rskgWRARK9 — فيلم و قصة (@MovSto) May 3, 2023

ابطال فيلم Dune 2

وقبل أن نبدأ في التعرف على أسماء ابطال فيلم Dune 2 وضعنا لكم اسم مخرجه وهو اخراج المخرج دينيس فيلنوف وهو من تأليف كل من فرانك هيربرت وجون سباهتس وفيما يلي طاقم العمل.

أولا: كريستوفر والكن في دور شادام الرابع ، إمبراطور باديشا للكون المعروف ورئيس House Corrino

ثانيا: ستيفن ماكينلي هندرسون في دور Thufir Hawat ، Mentat الموالي لـ House Atreides الذي أُجبر على خدمة House Harkonnen.

ثالثا: Léa Seydoux بدور السيدة Margot ، وهي من عائلة Bene Gesserit والصديقة المقربة للإمبراطور

رابعا: تيموثي شالاميت في دور الدوق بول أتريدس ، الحاكم المنفي لعائلة أتريدس ، الذي أطلق عليه الفريمن اسم "معاد ديب".

خامسا:Zendaya في دور Chani ، محارب شاب من Fremen واهتمام حب Paul

سادسا: ريبيكا فيرجسون في دور الليدي جيسيكا ، والدة بول بيني جيسريت وحظية لأب بول وسلفه الراحل ، ليتو أتريدس

سابعا: جوش برولين في دور جورني هاليك ، سيد الأسلحة السابق في House Atreides ومعلم Paul

ثامنا: أوستن بتلر مثل Feyd-Rautha Harkonnen ، أصغر ابن أخ للبارون Harkonnen وخليفة مخطط لـ House Harkonnen

تاسعا: فلورنس بي في دور الأميرة إيرولان ، ابنة الإمبراطور

عاشرا: ديف باوتيستا مثل جلوسو رابان ، ابن شقيق البارون هاركونين والشقيق الأكبر لفيد روثا

الحادية عشرة: ستيلان سكارسجارد في دور البارون فلاديمير هاركونين ، العدو اللدود لأتريدس والمضيف السابق لأراكيس

الثاني عشرة: شارلوت رامبلينج في دور جايوس هيلين موهيام ، والدة بيني جيسريت القسيس وعراف الحقيقة للإمبراطور .

الثالث عشرة: Javier Bardem بدور Stilgar ، زعيم قبيلة Fremen في Sietch Tabr

كما وتلعب سهيلة يعقوب دور الشيشكلي ، محارب فريمن ، بينما تم تمثيل تيم بليك نيلسون في دور لم يكشف عنه.

تحميل فيلم Dune 2

موعد عرض فيلم Dune 2

وفي الثالث من نوفمبر 2023 سيتم عرض فيلم Dune 2 في صالات السينما وأيضا في المواقع الالكترونية .

وفي الختام وبعد أن حرصنا على نشر التفاصيل الكاملة حول مشاهدة فيلم Dune 2 الجزء الثاني مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest وماي سيما ونتفلكس Netflix رابط نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .