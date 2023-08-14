رابط مشاهدة فيلم Dune 2 مترجم وكامل 2023 على egybest ونتفلكس Netflix

فلسطين اليوم

مشاهدة فيلم Dune 2 الجزء الثاني مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest وماي سيما ونتفلكس Netflix ، وبدأت صالات السينما العربية والأجنبية وهي بالعشرات في الاستعداد من اجل عرضه وسط قبول واستعداد واضح وكبير من الكل المتابعين وهم بمئات الآلاف من مختلف الجنسيات وبسبب ذلك حرص فريق فلسطين اليوم على نشر التفاصيل الكاملة التي تخص هذا الفيلم الجميل ونريد ان نشير لكم إلى أننا نخص كل يوم سلسلة مقالات نضع فيها معظم الأفلام الأجنبية وكذلك العربية التي تعرض في هذا التوقيت أي في هذا الشهر والذي يليه كما هو الان مع فيلم Dune: Part Two (2023) .

ويتوقع ان تحصد مشاهدة فيلم Dune الجزء الثاني مترجم في الأسبوع الأول من العرض في الأدوار السينمائية وبعد تداوله على المواقع الالكترونية في الاسبوعين الأولين من العرض قرابة السبعين مليون على أن يزداد مع مرور الأيام وفيما يلي باقي التفاصيل :

مشاهدة فيلم Dune 2 الجزء الثاني مترجم 2023

وقبل ان نضع لكم رابط البث نريد ان نذكر الجميع بأن فيلم Dune 2 الجزء الثاني مترجم عربي 2023 تبلغ مدته ساعتين و45 دقيقة ولمشاهدته يترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــا . ونتيجة للحرص الشديد من الجميع قمنا في وضع ملخص القصة .

قصة فيلم Dune 2 الجزء الثاني

وفيما يلي ملخص بسيط عن قصة فيلم Dune 2 الجميلة والجذابة وهي على النحو التالي: إذ أن بول أتريدس يتحد مع شاني وفريمن للانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته.

كما ونشير لكم إلى باقي القصة ، وفي مواجهة الاختيار بين حب حياته أو حماية مصير الكون، يجب أن يمنع مستقبلاً بشعاً لا يعرفه أحداً سواه.

وبعد أن تعرفتم على ملخص القصة ، وضعنا لكم طاقم العمل وأسماء ابطال الذين ادوا ادوارًا هامًا في فيلم Dune 2 الجزء الثاني وهو في الفقرات الآتية:

🚨 رسميًا:



الإعلان الأول لـ فيلم Dune: Part 2 pic.twitter.com/rskgWRARK9 — فيلم و قصة (@MovSto) May 3, 2023

ابطال فيلم Dune 2

وقبل أن نبدأ في التعرف على أسماء ابطال فيلم Dune 2 وضعنا لكم اسم مخرجه وهو اخراج المخرج دينيس فيلنوف وهو من تأليف كل من فرانك هيربرت وجون سباهتس وفيما يلي طاقم العمل.

أولا: كريستوفر والكن في دور شادام الرابع ، إمبراطور باديشا للكون المعروف ورئيس House Corrino

ثانيا: ستيفن ماكينلي هندرسون في دور Thufir Hawat ، Mentat الموالي لـ House Atreides الذي أُجبر على خدمة House Harkonnen.

ثالثا: Léa Seydoux بدور السيدة Margot ، وهي من عائلة Bene Gesserit والصديقة المقربة للإمبراطور

رابعا: تيموثي شالاميت في دور الدوق بول أتريدس ، الحاكم المنفي لعائلة أتريدس ، الذي أطلق عليه الفريمن اسم "معاد ديب".

خامسا:Zendaya في دور Chani ، محارب شاب من Fremen واهتمام حب Paul

سادسا: ريبيكا فيرجسون في دور الليدي جيسيكا ، والدة بول بيني جيسريت وحظية لأب بول وسلفه الراحل ، ليتو أتريدس

سابعا: جوش برولين في دور جورني هاليك ، سيد الأسلحة السابق في House Atreides ومعلم Paul

ثامنا: أوستن بتلر مثل Feyd-Rautha Harkonnen ، أصغر ابن أخ للبارون Harkonnen وخليفة مخطط لـ House Harkonnen

تاسعا: فلورنس بي في دور الأميرة إيرولان ، ابنة الإمبراطور

عاشرا: ديف باوتيستا مثل جلوسو رابان ، ابن شقيق البارون هاركونين والشقيق الأكبر لفيد روثا

الحادية عشرة: ستيلان سكارسجارد في دور البارون فلاديمير هاركونين ، العدو اللدود لأتريدس والمضيف السابق لأراكيس

الثاني عشرة: شارلوت رامبلينج في دور جايوس هيلين موهيام ، والدة بيني جيسريت القسيس وعراف الحقيقة للإمبراطور .

الثالث عشرة: Javier Bardem بدور Stilgar ، زعيم قبيلة Fremen في Sietch Tabr

كما وتلعب سهيلة يعقوب دور الشيشكلي ، محارب فريمن ، بينما تم تمثيل تيم بليك نيلسون في دور لم يكشف عنه.

تحميل فيلم Dune 2

موعد عرض فيلم Dune 2

وفي الثالث من نوفمبر 2023 سيتم عرض فيلم Dune 2 في صالات السينما وأيضا في المواقع الالكترونية .

وفي الختام وبعد أن حرصنا على نشر التفاصيل الكاملة حول مشاهدة فيلم Dune 2 الجزء الثاني مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest وماي سيما ونتفلكس Netflix رابط نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .