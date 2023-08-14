مصرع مواطن جراء حادث سير في طولكرم

فلسطين اليوم

لقي مواطن (42 عاما)، اليوم الإثنين 14/8/2023، مصرعه في قرية كور شرق مدينة طولكرم، بالضفة المحتلة.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن إشارة وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة مفادها أن مواطنا من سكان مخيم نور شمس أصيب أثناء رجوع مركبة إلى الخلف، ونقل إلى المستشفى الحكومي وأعلن الأطباء عن وفاته .

وأضاف أن الشرطة قامت بتوقيف السائق وإبلاغ النيابة العامة فيما باشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.