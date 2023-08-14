مستوطنون ينصبون غرفاً متنقلة جنوب نابلس

فلسطين اليوم

نصب مستوطنون، اليوم الاثنين 14/8/2023، عددا من الغرف المتنقلة "كرفانات" في المنطقة الجنوبية من أراضي بورين، جنوب نابلس، بالضفة المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين نصبوا غرفا متنقلة في المنطقة المحاذية لمستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب نابلس.

وأضاف أن هذه الخطوة تعد أحد الطرق التي يستخدمها المستوطنون لتوسعة هيكلية المستوطنة والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين.