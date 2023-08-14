راصد جوي يزف البشرى بشأن درجات الحرارة ولكن هذا الأمر يعكر التوقعات !

فلسطين اليوم

قال الراصد الجوي ليث العلامي اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023: إن الحرارة بدأت بالتراجع مقارنة باليومين الماضيين، مع بقاء نسبة الرطوبة عالية لاسيما في المناطق الغربية والأغوار من الأراضي الفلسطينية، لذا يبقى الشعور بالحرارة مستمراً.

أشار العلامي في مقابلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن درجات الحرارة في الأراضي الفلسطينية ستشهد انخفاضاً آخراً يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن ليس مؤثراً أو ملحوظاً؛ بسبب استمرار تسجيل نسبة الرطوبة العالية، قائلا: "درجات الحرارة رقمياً ستشهد تراجعاً مع بقاء الطولة عالية، لاسيما في ساعات النهاء، ويمكن تنخفض في ساعات المساء والليل".

أما يومي الخميس والجمعة وفق العلامي، ستعود درجات الحرارة إلى الارتفاع من جديد بحدود بـ 4 درجات، ما يعني أنها قد تصل إلى نهاية الثلاثينيات في بعض المناطق، مضيفا: "الأيام القادمة ستكون حارة بالمجمل، لكن تكون بشكل متفاوت من حين إلى آخر، مع شعور المواطنين بالحر بسبب نسبة الرطوبة العالية.

وتابع: "حتى الآن لا بوادر لوجود كتل هوائية أكثر حرارة من التي مضت، لكنّ قد نشهد أجواء حارة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، مع انخفاض على درجات الحرارة في ساعات الليل.

وضربت كتلة هوائية صحراوية شديدة الحرارة الأراضي الفلسطينية يوم السبت وتستمر حتى اليوم، إذ وصلت درجات الحرارة في القدس إلى مستوى الأربعين لأول مرة منذ سنوات، وتركز تأثير الموجة في النصف الشرقي من البلاد (الأغوار والبراري وجبال الضفة) في حين يتناقص تأثيرها باتجاه الغرب والساحل.