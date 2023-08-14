حماس تدين اعتقال أجهزة أمن السلطة للأسرى للمحرّرين

فلسطين اليوم

أدانت حركة حماس اليوم 14/8/2023 اعتقال أجهزة أمن السلطة لأسرى محرّرين وندعو لوقف تلك الانتهاكات وكل أشكال الاعتقال السياسي

وقالت انّ استمرار اعتقال أجهزة أمن السلطة للأسرى المحرّرين المفرج عنهم من سجون الاحتلال، وآخرهم محرّرون من نابلس والخليل الليلة الماضية، جريمة مرفوضة ومُدانة، لن يقبل شعبُنا باستمرارها، فقيم شعبنا وتضحيات أبنائه لا بد أن تحظى بكامل الاحترام والحماية من المؤسسات والقوى الوطنية كافة.

وأكدت على ضرورة وقف جريمة الاعتقال السياسي بحق الأسرى المحررين وكل النشطاء فورًا، صوناً للسلم الأهلي ولوحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، كما ندعو جميع القوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والحقوقية للتحرك العاجل للضغط على قيادة السلطة الفلسطينية لوقف تلك الانتهاكات، ولوضع حد لسلوك بعض المتنفّذين المغرضين في أجهزتها الأمنية.